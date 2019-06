राजेश पायलट ने दी थी किसानोंं के सपनों को उड़ान

Rajesh Pilot gave the flight to the farmers' dreams.Kisan leader remembered by Congressmen creating inspiration day for punyithithi

पुण्य तिथि को प्रेरणा दिवस बना कांग्रेसियों ने याद किए किसान नेता