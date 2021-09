राजीव गांधी कृषक साथी योजना: सात प्रकरणों में पांच लाख की सहायता राशि स्वीकृत

Rajiv Gandhi Krishak Saathi Yojana: Five lakh assistance approved in seven cases

-कृषि मंडी में एसडीएम ने ली राजीव गांधी कृषक साथी योजना की बैठक