दरिंदगी की हद पार! ससुर और चाचा ससुर पर लगे बहु के साथ दुष्कर्म के आरोप

करौली। Rape and Murdered Case in Rajasthan : राजस्थान में दुष्कर्म ( Rape Case in Rajasthan ) के मामले लगातार ही बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में करौली जिले से दुष्कर्म कर हत्या का मामला सामने आ रहा है। दरिंदगी की बात यह कि रेप के आरोप विवाहिता ( Rape with Married Women ) के ससुर पर लगे हैं।

करौली जिले के मण्डरायल में ससुर और चाचा ससुर द्वारा दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर शव को चंबल नदी में फेंकने के आरोप लगे हैं। मिली जानकारी के अनुसार मामले की प्राथमिकी क्षेत्रीय थाने में दर्ज हुई है और मामले की जांच जारी है।

विवाहिता को अकेला पाकर किया दुष्कर्म

थानाधिकारी रामदेव सिंह विधूड़ी ने बताया कि प्राथमिकी में सरमथुरा के बड़ापुरा निवासी मृतका के पिता ने बताया कि उसकी पुत्री की शादी दो वर्ष पहले इमरतापुरा निवासी युवक के साथ हुई थी। 12 सितंबर की रात पुत्री के साथ दामाद के पिता, चाचा ससुर सहित अन्य परिजनों ने दुष्कर्म किया। 14 सितंबर को मारपीट कर उसकी हत्या कर शव को चंबल नदी में फेंक दिया।

दुष्कर्म के बाद से ही आरोपी फरार

थानाधिकारी ने बताया कि चंबल नदी से सटे इलाके राजस्थान, मध्यप्रदेश व उत्तरप्रदेश इलाके के थाना क्षेत्रों में शव की तलाश जारी है। मामले की जांच कर रहे पुलिस उपाधीक्षक बाबूलाल ने बताया कि गांव से आरोपी फरार हो गए हैं। आरोपियों और विवाहिता की तलाश की जा रही है।

राजस्थान से जुडी अन्य खबरों के लिए यहां क्लिक करें..