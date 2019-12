राशन डीलर की जांच शुरू, अब होगी कार्रवाई

Ration dealer investigation started, action will now be taken.Case of fraud in food safety list. food supply department into action due to the news of the patrika

-खाद्य सुरक्षा सूची में फर्जीवाड़े का मामला

पत्रिका की खबर से हरकत में आया रसद विभाग