बैण्डबाजे से ‘नंदादेवी’ की अगवानी, पहले सफर में रवाना हुए 125 शहरवासी

Received 'Nandadevi' welcome with Bandbaje, 125 city dwellers on first journey.

Passengers dancing on the platform to the melodious tune of the international saxophone player Hero Istekar. Nandadevi Express halted in Hindaun

अंतराराष्ट्रीय सैक्सोफोन वादक हीरो इस्तेकार की मधुर धुन पर प्लेटफार्म पर नाचे यात्री , चालक दल का किया स्वागत

हिण्डौन में ठहरी नंदादेवी एक्सप्रेस