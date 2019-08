सिफारिश और बहाना नहीं चलेगा,एक सितम्बर से नए जुर्माने लागू होंगे

करौली. जिला पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी साथ ही कार्रवाई रुकवाने में किसी की सिफारिश नहीं (Recommendation and excuse will not work, new fines will be applicable from September 1) मानी जाएगी।