रेडक्रॉस सोसायटी को भवन के लिए मिलेगी भूमि, आएगी एम्बुलेंस

Red Cross Society will get land for building, ambulance will come

इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी की साधारण सभा में बोले कलक्टर

करौली Published: February 25, 2022 11:05:54 pm

हिण्डौनसिटी. इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी जिला शाखा की साधारण सभा शुक्रवार को आशीष मेमोरियल पब्लिक सीनियर सैकण्डरी स्कूल में हुई। जिला कलक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में हुई में जिले में सोसायटी द्वारा संचालित चिकित्सा सेवा सहित अन्य कार्यों पर चर्चा की गई।

साधारण सभा में कलक्टर ने सोसायटी के कार्यों की सराहना की। साथ ही सोसायटी के लिए शीघ्र ही भूमि एवं भवन उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही एम्बुलेंस भी मुहैया कराई जाएगी। इस दौरान कलक्टर ने रेडक्रॉस में शिविरों में फस्र्ट ऐड का प्रशिक्षण देने वाले डॉ. तरणजीतसिंह मक्कड को सम्मानित किया।

बैठक में मंचासीन अतिथि अनूप सिंह, डीएसपी किशोरी लाल व तहसीलदार हेमेन्द्र कुमार और सोसायटी के चेयरमैन रिद्धि चंद जैन का सोसायटी पदाधिकारियों ने स्वागत किया। इस दौरान सचिव महेश चंद जैन, प्रभारी वर्धमान जैन, उपाध्यक्ष महेन्द्र जैन, मंगल सिंह , जितेन्द्र कुमार जैन, इन्दु धाकड़, निरंजन लाल शर्मा, बत्तूलाल जैतवाल, भगवान सहाय ,हेमन्त जैन, डॉ. सुरेश गर्ग, अर्जुन गेरा, एम इकवाल बबलू उपस्थित रहे।



मासिक मानदेय और क्षेत्र विकास के लिए बजट उपलब्ध कराए सरकार जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों ने उठाई मांग हिण्डौनसिटी. जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्यों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम अनूप सिंह को ज्ञापन सौंप कर मासिक मानदेय एवं क्षेत्र विकास के लिए बजट उपलब्ध कराने की मांग की।

जिला परिषद सदस्य सुमेर सिंह छतरीपुरा व पंचायत समिति सदस्य इन्द्रेश पाली ने बताय कि अभी तक उन्हें केवल जिला प्रमुख एवं प्रधान के निर्वाचन में मतदान करने का ही अधिकार है। जबकि चुनाव के समय मतदाताओं से उन्हें क्षेत्र के विकास का वादा करना पड़ता है। ऐसे में क्षेत्रवासी जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों से चुनाव में किए विकास के वादे पूरा करने की मांग करते रहते हैं। ज्ञापन के जरिए उन्होंने प्रतिमाह मानदेय और लाखों रुपए का बजट उपलब्ध कराने की मांग की। इस दौरान जिला परिषद सदस्य अशोकी जाटव, सरोज देवी, पंचायत समिति सदस्य देवीसिंह, त्रिवेणी देवी आदि मौजूद रहे।

