रोडवेज बस स्टैण्ड पर उमड़े रीट अभ्यर्थी, परीक्षा केंद्रोंं पर पहुंचने की दिन भर रही मशक्कत

REET candidates gathered at the roadways bus stand, trying hard to reach the examination centers throughout the day

रोडवेज बसों के साथ ठसाठस चलीं लोक परिवहन व निजी बसें

-प्रशासन ने किए व्यापक इंतजाम, नि:शुल्क आवास के साथ भोजन का प्रबंध