बिना बीमा सडक़ पर दौड़ रही पुलिस महानिदेशक के नाम पंजीकृत जीप

बिना बीमा सडक़ पर दौड़ रही पुलिस महानिदेशक के नाम पंजीकृत जीप

Registered jeep in the name of Director General of Police running on the road without insurance.Dozens of vehicles registered in the name of Superintendent of Police of this district are also insured.Vehicles running from DGP to SP without insurance.Police is catching public vehicles, challans without insurance

इस जिले के पुलिस अधीक्षक के नाम रजिस्टर्ड दर्जनों वाहन भी नहीं बीमा.बिना बीमा दौड़ रहे डीजीपी से लेकर एसपी के वाहन.-पुलिस पकड़ रही पब्लिक के वाहन, बिना बीमा काट रही चालान