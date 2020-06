दिन में मिली राहत भरी खबर, शाम को कोरोना ने बढ़ा दी चिंता

Relieved news in the day, Corona increased anxiety in the evening. Sub-Treasury Assistant Accountant becomes negative, now found infected in Khizuri village.Samples for 35 people at Covid Care Center.

सब-ट्रेजरी का सहायक लेखाधिकारी हुआ नेगेटिव, अब खिजूरी गांव में मिला संक्रमित

कोविड केयर सेंटर में 35 जनों के लिए नमूने