जलदाय अभियंता ने की सीवरेज कार्य कर रही एलएण्डटी कंपनी की शिकायत



बोले- सीवरेज कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त की जा रहीं जलापूर्ति की पाइप लाइनें, एक ही दिन में नहीं कराई मरम्मत तो होगी कानूनी कार्रवाई

हिण्डौनसिटी. उपखंड कार्यालय में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में टैंकरों से की जा रही जलापूर्ति एवं एलएण्डटी द्वारा कराए जा रहे सीवरेज कार्य की समीक्षा बैठक आयोजित हुई।। जिसमें एसडीएम अनूप सिंह ने एलएण्डटी कंपनी के प्रतिनिधि को फटकार लगाई। साथ ही सीवरेज कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों की एक दिन में मरम्मत कर पेयजल समस्या के समाधान के निर्देश दिए। एसडीएम ने साफ कहा कि अगर कार्य नहीं हुआ, तो कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

सीवरेज कार्य के दौरान जलापूर्ति पाइप लाइनें क्षतिग्रस्त करने पर एलएण्डटी कंपनी के प्रतिनिधि को फटकार



बैठक में जलापूर्ति में लगाए गए टेंकरों की जीपीएस की मॉनिटरिंग एवं पानी के स्त्रोतों की रिपोर्ट भेजने के लिए संवेदक को निर्देश दिए। साथ ही पूरी पारदर्शिता से आवश्यकतानुसार कॉलोनी और ढाणियों में टैंकरों से जलापूर्ति करने की बात कही। पीएचईडी के कनिष्ठ अभियंता ने बताया कि एलएण्डटी कंपनी द्वारा जलदाय विभाग की पाइप लाइनों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। जिससे शहर में जलापूर्ति मे अनावश्यक व्यवधान हो रहा है। अभियंता ने बताया कि हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के सामने डीआई पाइप लाइन को सीवरेज कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त कर दिया गया। जिससे 2 दिन तक खादी भंडार इलाके की जलापूर्ति बाधित रही। शहर में अन्य स्थानों पर भी पाइप लाइन छतिग्रस्त होने से प्रदूषित पानी की समस्या बनी हुई है। इस पर एसडीएम ने एलएण्डटी के प्रभारी प्रवीण कुमार से दूरभाष पर बात कर आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही कंपनी के प्रतिनिधि राहुल को बुलाकर मामले में स्पष्टीकरण मांगा। एसडीएम ने कहा कि अगर एक ही दिन में क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों की मरम्मत नहीं की गई, तो एलएनटी कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बैठक में तहसीलदार गजानंद मीणा, पूर्व तहसीलदार धर्म सिंह, पंचायत समिति के विकास अधिकारी ज्ञान सिंह, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कनिष्ठ अभियंता जगदीश मीणा, नगर परिषद के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी राजेश पाठक मौजूद रहे। पढ़ना जारी रखे

