कीचड़ में धंसी पाइप लाइन वर्षों से थी जर्जर, शिकायतों पर नहीं दिया ध्यान

दूषित पानी से उल्टी-दस्त के प्रकोप की जद में आया आधा शहर

50 साल से नींद में थे जिम्मेदार, शायद हादसे का था इंतजार!

कीचड़ के बीच से निकल रही राइजिंग लाइन और आधे शहर में बिछीं जर्जर हाल जलापूर्ति की पाइप लाइनें हर रोज सैकड़ों लीकेजों से अपना हाल बयां करती हैं, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारी अनदेखी की नींद में सोए रहे। शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार था। वर्षों से लोग नलों से दूषित जलापूर्ति की शिकायत करते, लेकिन सब अनसुना रहा। दूषित जलापूर्ति से दो जनों की मौत और सैकड़ों लोगों के उल्टी-दस्त से बीमार होने पर जलदाय विभाग के अभियंताओं की तंद्रा टूटी।दूषित जलापूर्ति का मामला सामने आने पर करौली से लेकर जयपुर के आलाधिकारी कीचड़ से पाइप लाइनों की सुध लेने हिण्डौन की पुरानी आबादी में पगफेरा लगा है। आधे शहर के बीमारी के जद में आने विभाग ने पुरानी आबादी में नई पाइप लाइन बिछवाने की योजना दिखाई है वह भी सरकार में प्रक्रियाधीन है।

पांच दशक पहले वर्ष 1972 में शहर में नलों से सार्वजनिक जल वितरण व्यवस्था के लिए पुरानी आबादी क्षेत्र में सीमेंट पाइप लाइनें बिछाई गई थी। लम्बा अरसा बीतने के बाद इन मोहल्लों में बिछी पाइप लाइनों की सुध हीं नहीं ली गई। लीकेज मरम्मत के नाम पर छुटपुट काम ही किया गया। लेकिन विभाग ने नई पाइपलाइन बिछाने को लेकर विभाग ने ध्यान ही नहीं दिया। ऐसे में पुरानी आबादी क्षेत्र के मोहल्लों के बाशिंदे एक-दो वर्ष नहीं दशकों से नलों से जलापूर्ति के समय दूषित पानी आने कर समस्या से जूझ रहे हैं। अधिकांश मोहल्लों में लोग घरों के बाद नाली के किनारे लगाए नलों से पानी भरने को मजबूर हैं। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सूत्रों के आनुसार वर्ष 2013 में शहरी पुनर्गठित जलयोजना में पुरानी आबादी क्षेत्र के काना हनुमान पाड़ा, पाठक पाड़ा, बरपाड़ा, दांतरा पाड़ा, चौबे पाड़ा, हनुमान टाकीज, शाहजंग आदि में नई पाइप लाइन बिछाना शामिल किया था। लेकिन पुरानी कचहरी में टंकी निर्माण के दो-तीन बार टलने से नई पाइप लाइन डालने का काम भी अटक गया। विभाग ने दूसरे संवेदक के जरिए पुरानी कचहरी में दो वर्ष पहले टंंकी बनवा कर शुरू करा दी। लेकिन जलापूर्ति के लिए नई पाइप लाइन नहीं बिछवाई। सीवर लाइन और नालियों के पास से निकल रही जर्जर पाइप लाइनों से दूषित पानी घरों में पहुंचने से लोग विभागीय अनदेखी का खामियाजा भुगत रहे हैं।