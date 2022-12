सैंकड़ों लोगों के बीमार होने के बाद जागे जिम्मेदार,जलदाय विभाग ने अब किया एक्शन प्लान तैयार

करौलीPublished: Dec 06, 2022 10:57:56 pm Submitted by: Anil dattatrey

Responsible woke up after hundreds of people got sick, water supply department has now prepared an action plan

उल्टी-दस्त का नहीं थमा प्रकोप: कलक्टर ने लिया स्थिति का जायजा, अस्पताल लाने के दौरान एक बच्चे की गई जान

हिण्डौनसिटी. नलों से दूषित पानी की आपूर्ति से सैकड़ों लोगों के बीमार होने के बाद जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने चार दिन बाद एक्शन प्लान तैयार किया है। ताकि लोगों के घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा सके। मंगलवार को जिला कलक्टर और विभाग के आला अधिकारियों के हालात का जायजा लेने पहुंचने पर राइजिंग लाइन से अवैध कनेक्शन काटने और लीकेज मरम्मत के काम में तेजी आई। वहीं पुरानी कचहरी की टंकी से जलापूर्ति ंबंद कर संबंधित क्षेत्र में टेंकरों से जलापूर्ति देना सुनिश्चित किया है। इधर राजकीय चिकित्सालय में उल्टी-दस्त से बीमारों के आने का सिलसिला थम नहीं रहा है। चौथे दिन मंगलवार को चिकित्सालय के 45 से अधिक रोगी भर्ती हुए। एक बालक की चिकित्सालय लाने के दौरान मृत्यु हो गई। हालांकि परिजन चिकित्सालय से शव को बिना पोस्टमार्टम करवाए ले गए।

कलक्टर अंकित कुमार ङ्क्षसह ने सुबह पुरानी आबादी के मोहल्लों में पहुंच स्थिति का जायजा लिया। साथ ही राइङ्क्षजग व आपूर्ति पाइप लाइन में लीकेज और अवैध कनेक्शनों पर कडी नाराजगी जताई। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अभियंताओं को पांच दिन स्वच्छ जलापूर्ति सुनिश्चित देने के निर्देश दिए।

पुरानी आबादी क्षेत्र के मोहल्लें चौबे पाड़ा, कसाई पाड़ा, बयानिया पाड़ा व शाहगंज क्षेत्र से मंगलवार को मेडिकल वार्ड में 28 रोगी भर्ती हुए। 7 जनों को आईसीयू में स्थानांतरित करना पड़ा। वहीं शिशु वार्ड में 16 बच्चे भर्ती हुए। शाहगंज निवासी गिरधारी कोली ने बताया कि उसके पुत्र देव (12) को रात में उल्टी-दस्त हो गए। सुबह अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।