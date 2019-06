सेवानिवृत रोडवेजकर्मियों ने हिण्डौन डिपो के गेट पर दिया धरना

परिलाभों का भुगतान देने व रोडवेज की दशा सुधारने की मांग . मुख्य प्रबंधक को सौंपा ज्ञापन

Retired roadways workers detained at the gate of Hindon Depot.Demand for payment of benefits and improvement of roadway condition Memorandum handed over to the chief manager