छात्रसंघ चुनाव से पहले संगठन में दरार

करौली. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन एसटी, एससी छात्र संगठन में दरार(Rift in the organization before student union elections) होने से पैनल घोषित नहीं हो सका। रात के समय समझाइश का दौर शुरू हो गया है।

नामांकन के अंतिम दिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पैनल में चुनिंदा विद्यार्थियों के साथ शांत माहौल में नामांकन दाखिल किया। इशसे पहले एसटी, एससी छात्र संगठन के पदाधिकारी महाविद्यालय परिसर में अपना पैनल उतारने की योजना बनता रहे, इसी दौरान इसी वर्ग के दो तीन प्रत्याशियों ने छात्रसंघ अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भर दिया, जिससे संगठन में अफरा-तफरी का माहौल हो गया। पदाधिकारियों ने समझाइश का प्रयास शुरू किया, लेकिन देर रात तक तीनों ही प्रत्याशी चुनाव के लिए डटे रहे। एससी, एसटी छात्र संगठन की शुक्रवार को बैठक होगी, जिसमें से दो प्रत्याशियों को नाम वापस लेने के लिए दबाव बनाया जाएगा। इधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला प्रमुख डॉ. प्रीतम सिंह मीना व जिला संयोजक शैलेन्द्र लवानिया के साथ पदाधिकारी चुनाव के लिए छात्रों से सम्पर्क करने में जुट गए। नामांकन के समय कोतवाली के थानाप्रभारी मोहम्मद शफी के साथ पुलिस जाप्ता सुरक्षा के लिए मौजूद रहा। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कल्याण प्रसाद मीना ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए सात, उपाध्यक्ष के पांच, महासचिव के तीन व संयुक्त सचिव के लिए तीन प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है।

पहली बार आमने-सामने के मुकाबले के आसार

करौली के राजकीय कन्या महाविद्यालय में निर्विरोध चुनाव होते रहे हैंं, लेकिन इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की रितु बोहरा व निर्दलीय आरती मीना के बीच मुकाबला होगा। इसी प्रकार उपाध्यक्ष पर तीन, महासचिव व पर दो तथा संयुक्त सचिव पर दो प्रत्याशी मुकाबले में है। प्राचार्य ऋषिराज शर्मा ने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच कर वैध सूची चस्पा की जाएगी।



वैध अंतिम सूची जारी होगी

नामांकन भरने वाले प्रत्याशियों की वैध सूची शुक्रवार को सुबह दस बजे जारी की जाएगी। इसी प्रकार 11 से 2 बजे तक नाम वापस ले सकेंगे। दो से पांच बजे तक अंतिम नामांकन सूची महाविद्यालय के बोर्ड पर चस्पा की जाएगी।