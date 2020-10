राजस्थान का रीठौली गांव, जहां 25 साल से ग्रामीण नहीं करते मतदान

Rithauli village in Rajasthan, where villagers do not vote for 25 years

ग्रामपंचायत के दर्र्जे की मांग के चलते नहीं भरे नामांकन,मतदान का करेंगे बहिष्कार

- लगातार 5 वीं बार ग्राम पंचायत चुनाव में रीठौली के ग्रामीणों ने नहीं भरे नामांकन