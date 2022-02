तकनीकि कायदे किनारे कर स्टेट हाइवे पर बना रहे सड़क के ऊपर सड़क

पुरानी सड़क पर ही गड्ढ़ों में पेच वर्क कर बिछाई जा रही है डामर की परत

करौली Published: February 09, 2022 11:34:45 pm



श्रीमहावीरजी.

राज्य सरकार द्वारा हाल ही में स्टेट हाइवे घोषित किए खेड़ा से नादौती बाया श्रीमहावीरजी मार्ग पर तकनीक नियमों को ताक पर रख कर सड़क निर्माण किया जा रहा है। संवेदक द्वारा गड्ढों पर पेचवर्क कर दूसरी परत चढाई जा रही है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के खंड हिण्डौन की सीमा अंतर्गत गांव चांदनगांव के समीप चल रहे सड़क निर्माण कार्य में संवेदक द्वारा अनियमितता बरती जा रही है। पुरानी डामर सड़क पर ही बिना खुदाई के ही संवेदक ने डामर की लेयर डाल दी है, जबकि नियम मुताबिक सड़क निर्माण से पूर्व सड़क की पुरानी डामर की खुदाई की जाती है। इसके बाद ही नियम के मुताबिक गिट्टी डाल कर रोलर से कई बार समतल कर सबसे बाद में डामर बिछाई जाती है।

लेकिन विभाग की मिलीभगत से संवेदक सड़क निर्माण में लापरवाही बरत रहा है। वहीं सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियंता मूकदर्शक बने हैं। ग्रामीणों का आरोप है की खेडा से नादौती सडक मार्ग को राज्य सडक मार्ग घोषित किए जाने के बाद पहली बार सडक निर्माण हो रहा है।

जिसमें भी संवेदक द्वारा घटिया निर्माण सामग्री व तकनीकी नियमों को दरकिनार किया जा रहा है। जिसके कुछ दिनों में ही सडक पर जगह जगह गड्ढ़े बनने की आशंका है। इधर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता शिवकेश मीणा का कहना है कि सड़क निर्माण कार्य मापदण्ड के अनुसार किया जा रहा है। जरुरत है वहां पुरानी सड़क की खुदाई भी की जा रही है।

नेहा गुर्जर को मिला बालिका प्रोत्साहन पुरुस्कार श्रीमहावीरजी.

शिक्षा विभाग की बालिका शिक्षा में वृद्धि के लिए विशेष पुरस्कार योजना बालिका शिक्षा फाउंडेशन के माध्यम से जिला एवं ब्लॉक स्तरीय बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत गांव अकबरपुर की नेहा गुर्जर को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 2020 में 90 फीसदी अंक प्राप्त करने पर स्तर पर बालिका प्रोत्साहन पुरुस्कार के लिए चयन हुआ है। जिसे विगत दिनों बालिका शिक्षा फाउंडेशन के सचिव ने बालिकाओं को प्रमाण पत्र एवं चेक प्रदान कर सम्मानित किया है।

