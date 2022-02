कृषि उपज मंडी में होगा सड़क निर्माण, किसान और व्यापारियों की होगी राह आसान

Road construction will be done in the agricultural produce market, the path of farmers and traders will be easy

खर्च होंगे दो करोड़ रुपए , कृषि विपणन बोर्ड भरतपुर ने किए टेंडर

करौली Published: February 06, 2022 11:18:06 pm

हिण्डौनसिटी. उपखण्ड मुख्यालय पर कैलाश नगर स्थित जिले की एकमात्र 'एÓ श्रेणी की कृषि उपज मंडी यार्ड की आंतरिक सड़कों के अलावा बिशनपुरा से जौंल तक जर्जर पड़ी सम्पर्क सड़क का निर्माण कार्य जल्द ही शुरु होगा। इसके लिए कृषि विपणन बोर्ड, भरतपुर की ओर से निविदा आमंत्रित कर दी गई हैं। सड़कों के निर्माण पर पूरे दो करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे किसानों के साथ व्यापारियों को भी राहत मिल सकेगी।

गौरतलब है कि वर्ष 2007 में पुरानी मंडी परिसर से कैलाशनगर स्थित नवीन यार्ड में मंडी स्थानांतरित हुई थी। उसी दौरान बनी सड़कें कुछ ही वर्षोँ में टूट गई। बीते कई सालों से जर्जरहाल आंतरिक सड़कों के कारण व्यापारियों के साथ ही गांवों से अपनी उपज लेकर आने वाले किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

सड़कों में पड़े गड्ढ़ों के कारण जिंसों का लदान कर ले जा रहे वाहनों में आए दिन टूट फूट होती रहती है। कई बार मंडी समिति सचिव और व्यापार मंडल ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर निदेशालय को पत्र-व्यवहार किया। व्यापारियों ने विभाग के अफसरों से भी व्यक्तिगत मिलकर समस्या समाधान की मांग उठाई। लेकिन अब जाकर मंडी समिति द्वारा भेजे गए सड़क निर्माण के प्रस्तावों में कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों की मुहर लग पाई है।

1.53 करोड़ से बनेंगी 3 किमी आंतरिक सड़कें-

कृषि विपणन बोर्ड, भरपतपुर के अधिशासी अभियंता पारसमल जैन ने बताया कि हिण्डौन के कैलाश नगर स्थित नवीन मंडी में 1 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। यार्ड मे ए, बी और सी ब्लॉक समेत करीब 3 किलोमीटर आंतरिक सड़क बनाई जाएंगी। इसके लिए निविदाएं आमंत्रित कर दी गई हैं।

47 लाख से होगा 1 किमी सम्पर्क सड़क का निर्माण-

मंडी यार्ड की आंतरिक सड़कों के अलावा बिशनपुरा से जौंल तक करीब एक किलोमीटर लंबी सम्पर्क सड़क का निर्माण पर 47 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके टेंडर किए जा चुके हैं। खेतों में खड़ी फसलों की कटाई के बाद सड़क का निर्माण शुरु कराया जाएगा। सम्पर्क सड़क बनने के बाद क्षेत्र के दर्जनों गांवों के किसानों का सीधा जुडाव मुख्य सड़क के माध्यम से मंडी यार्ड तक हो सकेगा।

इनका कहना है-

मंडी यार्ड में आंतरिक सड़कों के अलावा एक संपर्क सड़क के निर्माण के लिए निदेशालय से बजट स्वीकृती मिली है। कृषि विपणन बोर्ड द्वारा जल्द सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। किसान और व्यापारियों की यह मांग लम्बे समय से चली आ रही थी।

-राजेश चंद कर्दम, सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, हिण्डौनसिटी।

