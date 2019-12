सडक़ निर्माण की होगी जांच, विधायक ने मुख्यमंत्री को भेजा पत्र

Road construction will be investigated, MLA sent letter to Chief Minister.Road repair work of the state mega highway is being done by Rajasthan State Road Development Construction and Corporation 70 crore road repair case

-70 करोड़ से सडक मरम्मत का मामला.राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेन्ट कन्स्ट्रक्शन एण्ड कॉर्पोरेशन करा रही स्टेट मेगा हाईवे की सडक़ का मरम्मत कार्य