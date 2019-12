सडक़ निर्माण की होगी जांच, एसडीओ ने एईएन को जारी किया नोटिस

Road construction will be investigated, SDO issued notice to AEN. The repair work of the road being done by RSRDC for seven crores

- आरएसआरडीसी द्वारा सात करोड़ से कराया जा रहा सडक़ का मरम्मत कार्य