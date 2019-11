सडक़ की सतह नहीं समान,ऊंचा तो कहीं नीचा कर रहे निर्माण

Road surface is not uniform, construction is low and low. Allegations of collusion on RSRDC engineers and sensors

-आरएसआरडीसी अभियंता व संवेदक पर मिलीभगत के आरोप