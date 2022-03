रोड पर टोल बने कमाई का जरिया: स्टेट हाई-वे पर हादसों की वजह बनीं संकरी सड़क और पुलिया

वाहन चालकों की सहूलियत की परवाह

पेच वर्क व जंगल क्लीयरेंस के नाम पर बजट खपा रहा आरएसआरडीसी

March 02, 2022

हिण्डौनसिटी. उपखंड मुख्यालय से होकर निकल रहे दो स्टेट हाई-वे सरकार और संवेदकों के लिए बेशक करोडों की कमाई का जरिया बने हुए हैं, लेकिन टोल चुकाने वाले वाहन चालक और मालिकों की सहूलियत की परवाह किसी को नहीं है।

एक तरफ राजमार्गों का संचालन करने वाली सरकारी एजेंसी राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट कॉर्पोरेशन (आरएसआरडीसी) के अभियंता सड़क के पेचवर्क और जंगल क्लीयरेंस (सड़क पटरी की सफाई) के नाम पर लाखों रुपए का बजट खपाने में लगे हुए हैं,

वहीं दूसरी तरफ संकरी सड़क और पुलिया स्टेट हाई-वे पर हादसों का कारण बनी हुई है।सघन यातायात और ब्लैक स्पॉट के साथ ट्रेफिक जंक्शनों को नजरअंदाज कर अभियंताओं द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को न्यौता दिया जा रहा है।



सूत्रों के अनुसार जिले से होकर निकल रहे महवा-हिण्डौन-करौली राजमार्ग और भरतपुर-हिण्डौन-गंगापुर सड़क राजमार्ग पर सड़क की खामियों की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। 62.293 किलोमीटर लम्बे महवा-हिण्डौन-करौली स्टेट हाइवे वर्ष 2009- 10 में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन गारंटी अवधि में था। लेकिन गारंटी अवधि पूर्ण होने से पहले ही सड़क को आरएसआरडीसी के सुपुर्द कर दिया गया। सड़क की जो चौड़ाई पहले थी वही आज है।

आरएसआरडीसी द्वारा गारंटी अवधि की सड़क पर ही पुराने मापदंडों के अनुसार पुन: सड़क कार्य करवा कर टोल वसूली आरंभ कर दी गई। आरएसआरडीसी द्वारा ना तो हिण्डौन शहर में सड़क का संधारण किया गया और ना ही हिण्डौन से खेड़ा तक सड़क को चौड़ा किया। जबकि खेड़ा तिराहे पर तीन स्टेट हाइवे सड़कों का जंक्शन और ब्लैक स्पॉट है। यही नहीं खेड़ा से हिण्डौन तक यातायात घनत्व भी अधिक है। गढ़ी बांधवा में नृसिंह भगवान मन्दिर के पास दोनों पुलिया संकरी है, साथ ही उनकी रेलिंग और सड़क क्षतिग्रस्त है। जिससे आए दिन दुर्घटनाओं में लोगों की जान जा रही है।



जंक्शन पर जा रही जान, जिमेदार नहीं दे रहे ध्यान-

खेड़ा तिराहे पर स्टेट हाईवे संया 22 (महवा-हिण्डौन-करौली), स्टेट हाईवे संख्या 01 (भरतपुर-हिण्डौन-गंगापुर) तथा स्टेट हाईवे संया 110 (नादौती-महावीर-खेड़ा) का जंक्शन प्वाइंट है। लेकिन इनमें से दो स्टेट हाईवे पर आरएसआरडीसी द्वारा टोल वसूली की जाती है, लेकिन सड़क सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जा रहा।

जिससे अब तक हुए हादसों में यहां एक दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। इधर आरएसआरडीसी द्वारा स्टेट हाइवे संख्या 01 पर भरतपुर जिले की सीमा में गांव धाधरैन के पास पेचवर्क कार्य कराया जा रहा है। साथ ही करौली जिले की सीमा में सूरौठ के पास जंगल क्लीयरेंस कार्य (सड़क पटरी की सफाई) चल रहा है।





इस प्रकार हो रही टोल वसूली-

राजस्थान राज्य सड़क विकास एक्ट के तहत आरएसआरडीसी द्वारा स्टेट हाईवे संख्या 22 पर फैलीपुरा व गाजीपुर पर टोल प्लाजा स्थापित कर टोल टैक्स वसूला जा रहा है। जिसके अनुसार कृषि वाहन ट्रेक्टर-ट्राली से 10 रुपए, टेपो, कार, टैक्सी व निजी वाहनों से 35 व 40 रुपए, बस, मिनी बस, लॉरी व जेसीबी से 95 व 105 रुपए, 5 टन भार क्षमता वाले ट्रक से 125 व 140 रुपए, 5 टन से अधिक भार क्षमता वाले ट्रकों से 190 व 210 रुपए तथा मल्टी एक्सल ट्रक व टे्रलर से 315 व 345 रुपए टोल शुल्क वसूला जा रहा है।

