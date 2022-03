राह होगी आसान, हिण्डौन में होगा स्टेट हाईवे की सड़क का निर्माण

Road will be easy, state highway road will be constructed in Hindaun

आरएसआरडीसी ने 13 करोड़ के भेजे प्रस्ताव, जल्द स्वीकृति की उम्मीद

करौली Published: March 04, 2022 12:26:36 am

हिण्डौनसिटी. उपखण्ड मुख्यालय से होकर निकल रहे स्टेट हाईवे संख्या 22 (महवा-हिण्डौन-करौली) पर जल्द ही सुगम यातायात की उमीद है। शहर के रेलवे ओवरब्रिज से लेकर करौली रोड़ स्थित कोतवाली थाने तक सीसी सड़क का निर्माण जल्दी ही कराया जाएगा। इसके लिए राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट कॉर्पोरेशन (आरएसआरडीसी) द्वारा 13 करोड़ रुपए के प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजे गए हैं। सब कुछ ठीक रहा तो, मार्च माह में स्वीकृति मिलने के बाद सड़क का कार्य आरंभ हो सकता है।

स्टेट हाईवे की जर्जर सड़क और संकरी पुलिया को लेकर राजस्थान पत्रिका ने श्रंखलाबद्ध समाचार प्रकाशित कर प्रशासन व आरएसआरडीसी के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया था। आरएसआरडीसी द्वारा भेजे गए प्रस्तावों के अनुसार आरओबी से लेकर कोतवाली थाने तक स्टेट हाईवे की पुरानी सड़क को खोदकर 7 मीटर चौडाई में नई सीसी सड़क बनाई जाएगी। इसके अलावा सड़क के दोनो तरफ ढाई-ढाई मीटर की फुटपाथ तैयार की जाएगी। करीब एक दशक पुरानी बदहाल सड़क का निर्माण होने से शहरवासियों के साथ ही इस अन्तर्राज्जीय मार्ग से होकर निकलने वाले यात्री और वाहन चालकों को परेशानी से निजात मिलेगी।

फुटपाथ पर लगेंगी इंटरलोकिंग टाइल्स, बनेंगे डिवाईडर-

सूत्रों के अनुसार शहर के बीच से निकल रहे स्टेट हाईवे की करीब तीन किलोमीटर लबी सीसी सड़क व डिवाइडर का निर्माण आरएसआरडीसी द्वारा कराया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ फुटपाथ पर इंटरलोकिंग टाईल्स व नाली निर्माण नगरपरिषद द्वारा कराया जाएगा। जिसके प्रस्ताव तैयार किए जा रहे है।

पत्रिका ने उजागर की परेशानी-

स्टेट हाइवे पर टोल वसूली के बाद भी लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी को राजस्थान पत्रिका ने उजागर किया। पत्रिका ने एक मार्च के अंक में 'नहीं बुनियादी सुविधाएं, सड़कें भी बदहाल, फिर भी टोल वसूली', दो मार्च के अंक में 'हादसों की वजह बनी संकरी सड़क और पुलिया' एवं तीन मार्च के अंक में 'अतिक्रमण से सिकुड़ रहे स्टेट हाईवे के कैरिज-वे, हादसों में हो रहा इजाफा' शीर्षकों से समाचारों का प्रमुखता से प्रकाशन किया। इस पर अधिकारियों ने जनमानस की पीड़ा को समझ सड़क के प्रस्ताव जयपुर मुख्यालय भेजे हैं।

इनका कहना है-

हिण्डौन शहर में आरओबी से कोतवाली थाने तक सीसी सड़क निर्माण के प्रस्ताव मुयालय भेजे हैं। करीब 13 करोड़ रुपए की बजट स्वीकृति मांगी है। शीघ्र स्वीकृति मिलने की उमीद है। इसके बाद सड़क निर्माण कराया जाएगा।

-सियाराम मीणा, सहायक अभियंता, आरएसआरडीसी, (धौलपुर यूनिट)

