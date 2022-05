पीडब्ल्यूडी की अनुमति बिना खोद डाली 60 लाख की सड़क

Road worth 60 lakhs dug without the permission of PWD

बदहाल हुआ गांव का गौरव पथ, ग्रामीणों ने जताया विरोध

-जल जीवन मिशन के तहत डाली जानी है पाइप लाइन

करौली Published: May 17, 2022 09:49:21 am

हिण्डौनसिटी. समीप के गांव लहचौड़ा में जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत पेयजल योजना की भूमिगत पाइप लाइन डालने के लिए संवेदक ने गौरव पथ को खोद दिया है। रोड की खुदाई के लिए ना तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति ली गई है, और ना ही ग्रामीणों की सहमति। गांव का मुख्य मार्ग होने की वजह से अब लोगों का आवागमन में परेशानी हो रही है। इसके विरोध में सोमवार को ग्रामीणों ने विरोध-प्रदर्शन किया।

हिण्डौनसिटी. लहचौडा गांव में पीडब्ल्यूडी की बिना अनुमति के संवेदक द्वारा खोदा गया गौरवपथ।



ग्रामीणोंं ने बताया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से गांव में 60 लाख रुपए की लागत से गौरवपथ का निर्माण कराया गया था। जहां से होकर ग्रामीण सुगमता से आवाजाही कर रहे थे। लेकिन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत पेयजल स्कीम के तहत पाइप लाइन डालने के लिए जयपुर के संवेदक बालाजी कन्स्ट्रेक्शन की ओर से पीडब्ल्यूडी की बिना परमिशन के ही बीच सड़क में जेसीबी से खुदाई करा दी गई। ग्रामीणों को इसका पता चला, तो वे मौके पर पहुंचे तथा काम रुकवा दिया। साथ ही संवेदक के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर नाराजगी जताई। मनमर्जी से तोड़ रहे सड़कें, विभाग से नहीं ली अनुमति-

मामले मे सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता शिवकेश मीणा ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत गांवों में पाइप लाइन डाली जा रहीं हैं। लेकिन सड़कों की खुदाई करने से पहले उनके विभाग से संवेदक अनुमति नहीं ले रहे। मीणा ने बताया कि खण्ड क्षेत्र के दर्जनों से अधिक गांवों में काम चल रहे है, लेकिन एक भी गांव में रोड कटिंग की अनुमति नहीं ली गई है। इससे नाराज होकर उन्होंने गांवडी, पटोंदा आरओबी के पास एवं महू में सड़क खोदने पर पेयजल योजना का बंद कराया। साथ ही संवेदकों की जेसीबी पुलिस बुलाकर जब्त करानी पड़ी। अब लहचौड़ा में संवेदक ने सड़क को खोद दिया है, जो पूरी तरह से गलत है। पीएचईडी के अभियंताओं से इसकी शिकायत की जाएगी। साथ संवेदक के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। इनका कहना है-

जल जीवन मिशन के कार्य के दौरान पाइप लाइन डालने के लिए सड़क खुदाई की जाती है। इसके लिए संवेदक को बाकायदा पीडब्ल्यूडी से अनुमति लेनी होती है। अगर कोई संवेदक बिना अनुमति सड़क खोद रहा है, तो उसे निर्देशित कर जरुरी कार्रवाई की जाएगी।

-रविन्द्र मीणा, अधिशासी अभियंता,

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड- हिण्डौनसिटी।





