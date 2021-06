लॉकडाउन में रोडवेज की इनकम हुई 'लॉक', हिण्डौन में डेढ़ करोड का नुकसान

Roadways income 'locked' in lockdown, loss of 1.5 crore in Hindaun

बसें नहीं चलने से हिण्डौन डिपो को रोजाना 7 लाख का राजस्व घाटा