रोडवेजकर्मियों को वेतन-पेंशन का इंतजार,दीपावली फीकी रहने की सता रही चिंता

Roadways workers are waiting for salary and pension, worrying about the lack of Deepawali

-दो माह से नहीं हुआ भुगतान

करौली Published: October 14, 2022 11:49:03 pm



हिण्डौनसिटी. रोडवेजकर्मचारियों के दीपावली का त्योहार फीका रहने के आसार बन रहे हैं। बोनस देना तो दूर कर्मचारियों को दो माह से वेतन के लाले पड़ रहे हैं। रोडवेज के सेवानिवृत कर्मचारी भी दो माह से पेंशन नहीं मिली है। दीपोत्सव नजदीक आने पर रोडवेजकर्मी व पेंशनर्स को घर को खुशियों के दीपों से रोशन करने की चिंता सताने लगी है। रोडवेजकर्मियों का एक करोड़ 98 लाख 32 हजार रुपए का वेतन व 46 लाख रुपए का पेंशन भुगतान लंबित चल रहा है।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के जयपुर मुख्यालय से रोडवेज डिपो के लिए दो माह से बजट जारी नहीं हुआ है। ऐसे में हिण्डौन डिपो कार्यालय से चालक-परिचालक सहित के विभिन्न संवर्गो के कार्मिकों व सेवानिवृत रोडवेज कर्मियों को पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है। ऐसे में रोडवेजकर्मियों और पेंशनरों को अर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। त्योहारी सीजन होने से वेतन और पेंशन की तंगहाली ज्यादा दर्द दे रही है। रोडवेजकर्मियों ने बताया कि दीपावली महज 10 दिन दूर है। चहुंओर सबसे बड़े पर्व दीपावली की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन आधा अक्टूबर माह बीतने के बाद भी अगस्त व सितम्बर माह का वेतन व सेवानिवृतों को पेंशन का भुगतान नहीं मिल सका है।

250 कर्मियों को वेतन व 84 सेवानिवृतों को पेंशन की बाट

ैरोडवेज सूत्रों के अनुसार जिले की करौली व हिण्डौन डिपो में 250 अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें अधिकारी, प्रशासनिक अनुभाग, कार्यशाला के अलावा चालक-परिचालक कर्मचारी शामिल हैं। दोनों डिपो के रोडवेजकर्मियों का प्रति माह का वेतन 99 लाख 16 हजार रुपए है। जबकि रोडवेज की ओर से 84 जिले में 84 सेवानिवृतों को करीब 23 लाख रुपए प्रति माह पेंशन राशि का भुगतान किया जता है। मई-जून से बिगड़ा ढर्रा-

आरएसआरटीसी रिटायर्ड एम्प्लाइज यूनियन सचिव पूरणमल शर्मा व संयुक्त कर्मचारी फैडरेशन के संयोजक प्रेमसिंह बेनीवाल ने बताया कि रोडवेज में माह की पहली तारीख को वेतन और पेंशन भुगतान का प्रावधान है, लेकिन मई जून माह से चल रही बजट आवंंटन की लेटलतीफी अब दो से ढाई माह पार कर गई है। 9 माह से 30 सेवानिवृतों के अटके परिलाभ

बीते नौ माह में हिण्डौन व करौली डिपो से 30 रोडवेजकर्मी सेवानिवृत हुए हैं। जिन्हें परिलाभों का भुगतान नहीं मिला है। रिटायर्ड एम्प्लाइज ऐसोसिशन के सचिव पूरण शर्मा ने बताया कि एक कर्मचारी को सेवानिवृति परिलाभ के 15-20 लाख रुपए मिलते है, लेकिन 9 माह से सेवानिवृतों को भुगतान का इंतजार है। यात्री भाडा आय से कर रहे डीजल का भुगतान

रोडवेज सूत्रों के अनुसार रोडवेज बसों के संचालन के लिए यात्री भाड़ा आय से डीजल खर्च का भुगतान किया जा रहा है। करौली व हिण्डौन डिपो से संचालित बसों प्रतिदिन 22 हजार किलोमीटर का सफर कर 9 लाख रुपए की आय अर्जित करती हैं। बसों के सफर में प्रति दिन 4.5 लाख रुपए यानी एक माह में सवा से डेढ़ करोड़ रुपए के डीजल की खपत होती है। जिसे दैनिक आय से चुकाया जाता है। इनका कहना है-

दो माह से वेतन और पेंशन का भुगतान लंबित हैं। दीपावली से पूर्व रोडवेजकर्मियों को भुगतान होने की उम्मीद है। आय का अधिकांश हिस्सा डीजल में खर्च होने से व्यवस्थाएं प्रभावित हुई है। आगामी माह से स्थिति सामान्य हो जाएगी।

गजानंद जांगिड़, मुख्य प्रबंधक,

