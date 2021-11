सेवानिवृति के 60 माह बाद रोडवेजकर्मियों को मिला बकाया परिलाभों का भुगतान

Roadways workers got payment of outstanding benefits after 60 months of retirement

बकाया राशि मिलने से खिले सेवानिवृतकर्मियों के चेहरे



हिण्डौन डिपो में 37 सेवानिवृत कर्मियों को सौंपे दो करोड़ 55 लाख रुपए के चेक