बस स्टैण्ड पर ढोल बजाकर रोडवेजकर्मियों ने सरकार को चेताया

Roadways workers warned the government by beating drums at the bus stand

मांगें पूरी नहीं तो 24 को एक करेंगे एक दिवसीय हडताल

करौली Published: November 19, 2022 10:22:23 pm

हिण्डौन सिटी. राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठन के संयुक्त मोर्चा ने 21 सूत्रीय मांगों को लेकर शनिवार को बस स्टैण्ड पर ढोल बजा कर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। अंदोलन के सातवे चरण में रोडवेजकर्मियों ने ढोल बजाओ-सरकार जगाओ के तहत ढोल नंगड़े बजा कर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर 24 नवम्बर को एक दिवसीय हड़ताल करने के ऐलान किया।

दोपहर में श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा के बैनर तले रोडवेज के एटक, इंटक, कल्याण समिति व रिटायर्ड एम्प्लाज यूनियन से सम्बद्ध रोडवेजकर्मी ढोल-ताशे लेकर बस स्टैण्ड पहुंच गए। रोडवेज के सेवारत और सेवाविृत कर्मचारियों ने 20 सितम्बर के चल रहे क्रमिक आंदोलन के बाद भर सरकार के ध्यान नहीं देने पर रोष जताया। रोडवेजकर्मियों ने बस स्टैण्ड पर 21 सूत्री मांगों को बड़ा होर्र्डिंग लगा कर करीब एक घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया। बस स्टैण्ड पर ढोल- ताशे के बजने पर पर एक बारगी के बसों में बैठे यात्री चकित रह गए। अनूठे अंदाज के विरोध प्रदर्शन को देखने के लिए बस स्टैण्ड परिसर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। एटक के सचिव सत्यवीर डागुर व रिटायरमेेंट एसोसिएशन के सचिव पूरण चंद शर्मा ने बताया कि सरकार की ओर से मांगें के प्रति सकारात्मक रुख नहीं होने पर आंदोलन के 9 वे चरण में प्रदेश व्यापी एक दिवसीय हड़ताल की जाएगी। जिसमें कार्यालय, कार्यशाला में काम बंद करने के साथ बसों को चक्काजाम भी किया जाएगा। इससे पहले चेतावनी के तौर पर आठवे चरण में 22 व 23 नवम्बर के रोडवेज डिपो के बाहर चौबीस घंटे का धरना दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 21 सूत्री मांगों में राजस्थान राÓय बस अड्डा प्राधिकरण समाप्त करने,रोडवेज बस स्टैंड से लोक परिवहन बसों के ठहराव स्थल की दूरी करीब 2 से 5 किलोमीटर रखने, नई बसें खरीदने, रोडवेज में कर्मचारियों की भर्ती करने सहित कई मांगे । इस मौके पर एटक के शाखा अध्यक्ष धारासिंह, तेजसिंह, इंटक जिलाध्यक्ष राजेश गुर्जर, गंगाराम गुर्जर सहित काफी संख्या में रोडवेज कर्मचारियों के सेवारत व सेवानिवृत कर्मचारियों ने प्रदर्शन में भाग लिया।

