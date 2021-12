डकैती की वारदात का पर्दाफाश...वृद्ध को बंधक बना नकदी-जेवर लूटने के चार आरोपी गिरफ्तार

Robbery incident exposed... four accused arrested for robbing old man of cash and jewelery

नई मण्डी थाना पुलिस की कार्रवाई

करौली Published: December 18, 2021 11:57:57 pm

हिण्डौनसिटी. करीब तीन माह पहले पावटियान का पुरा में वृद्ध को बंधक बनाकर पौने दो लाख रुपए की नकदी व जेवर लूटने के मामले में नई मण्डी थाना पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है।

थानाप्रभारी गिर्राज प्रसाद व अनुसंधान अधिकारी भंवरसिंह कर्दम ने बताया कि आरोपी मणि प्रकाश उर्फ मनीष उर्फ कल्ला जाटव निवासी बांसमोरडा, भीमराज जाटव उर्फ भीम जाटव निवासी बंासमोरडा, धर्मराज उर्फ जेईएन उर्फ पप्पू जाटव निवासी बडकापुरा व शंकरसिंह राजपूत निवासी सिंहपुर (मध्यप्रदेश) हैं। आरोपी 23 सितम्बर की रात करीब ढाई बजे पावटियान का पुरा निवासी नंदकिशोर जाटव के घर में घुस गए। तथा वृद्ध नंदकिशोर को हाथ-पैर व मुंह पर कपड़ा बांध बंधक बना लिया। वारदात के दौरान आरोपी आलमारी से सोने, चांदी के जेवरात व 1 लाख 80 हजार रुपए की नकदी लूट कर ले गए। पुलिस ने अनुसंधान के बाद न्यायालय के प्रोडक्शन वारंट पर चारों आरोपियों को हिण्डौन जेल से गिरफ्तार कर लिया।

गोद ली गई बस्तियों में स्व'छता के प्रति लोगों को किया जागरूक राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर



पटोंदा.

समीप के बनवारीपुर मोड़ पर स्थित विजय सिंह पथिक महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के सात दिवसीय विशेष शिविर में सार्वजनिक स्थानों पर सफाई कार्य किए गए। वहीं लोगों को स्व'छता के प्रति जागरुक किया।

शिविर के तहत शनिवार को एनएसएस की तीनों इकाइयों के सेवक-सेविकाओं ने गोद ली गई बस्तियों में पहुंचे। इस दौरान बस्ती जाटव बस्ती शान्ति वीर नगर, गावड़ी मीना, बनवारीपुर, श्रमदान कर सफ़ाई की गई। साथ ही बाशिंदों को स्व'छता के प्रति जागरुक किया। शिविर प्रभारी तरुण कुमार ने बताया कि सात दिवसीय शिविर में कालेज की छात्राओं को साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना, चटाई आदि बनाने के गुर सिखाए। इस दौरान कालेज निदेशक बिजेंद्र सिंह, डाक्टर प्रद्युमन सिंह, प्राचार्य रंगीलाल, डाक्टर निर्मला शर्मा, सहित राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक मोजूद थे।

