चोरों ने खंगाले आधा दर्जन घर,चार घरों से नकदी व जेवर चोरी

सपोटरा. ग्राम पंचायत एकट के खूबपुरा गांव में सोमवार (Robbery incident in seven houses of Sapotra) रात चोरों ने आधा दर्जन घरों में धमाचौकड़ी मचाई। चार घरों से नकदी व जेवरा चुरा ले गए। जिसकी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।