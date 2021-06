फल व्यापारी से लूट और दवा विक्रेता पर फायरिंग की जड़़ विवादित जमीन!

Root of disputed land for looting from fruit trader and firing on drug dealer!

-वजीरपुर व नैनवां से चार बदमाशों को दबोच पुलिस ने किया वारदातों का पर्दाफाश

-जमीन से संबंधित सभी मुकदमों की खुलेंगी फाईल, एसआईटी करेगी जांच