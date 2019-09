बर्खास्त महिला पुलिस कांस्टेबल ने कोर्ट में किया सरेंडर, सेवर जेल भेजा

Sacked female police constable surrenders in court, sent to saver jail.Case of motivating neighbor to commit suicide.SP had announced a reward of Rs 5000 on four accused.

-पडोसन को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला.एसपी ने चार आरोपियों पर घोषित किया था 5000 रुपए का इनाम