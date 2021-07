बोला था रक्षाबंधन पर आऊंगा, अब तिरंगे में लौट रहा कोडिया का सपूत

Said I will come on Rakshabandhan, now son of Kodia returning in tiranga

-छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में शहीद हुआ आईटीबीपी जवान शिवनारायण मीणा

-रोड ओपनिंग ड्यूटी के दौरान हुआ हमला