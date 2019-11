तुलसी को ब्याहने बारात लेकर आए सालिगराम

Saligram brought a wedding barat to Tulsi.Married to Vedic customs. Performed marital rituals by making rounds in front of Agni.Tulsi-Saligram got married

वैदिक रीति से हुुआ विवाह,अग्नि के समक्ष फेरे लगवा कर पूरी की वैवाहिक रस्में

तुलसी-सालिगराम का हुआ विवाह