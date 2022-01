मिलावट की जांच के लिए बर्फी और रसगुल्ले के लिए नमूने

Samples for barfi and rasgulla to check adulteration

हिण्डौन के तीन मिष्ठान भंडारों पर स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी

करौली Published: January 07, 2022 12:19:24 am

हिण्डौनसिटी. मिलावटखोरों पर अब फिर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने निगाहें गढ़ा दी हैं। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत शहर के तीन प्रतिष्ठित मिष्ठान भंडारों पर गुरुवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के दस्ते द्वारा छापेमारी की गई। इस दौरान मिलावट की जांच करने के लिए बर्फी और रसगुल्लों के नमूने संकलित किए गए।

अचानक हुई छापेमारी से मिठाई विक्रेताओं के साथ ही मिलावटी सामान बेचने वालों में हडकंप मच गया। कईं तो कार्रवाई के डर से दुकानों की शटर बंद कर भाग गए।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी जगदीश गुप्ता के नेतृत्व में एक संयुक्त जांच दल सुबह करीब 11 बजे करौली से हिण्डौन पहुंचा। जहां बयाना मोड पर स्थित जोधपुर मिष्ठान भंडार से मावा बर्फी का नमूना लिया। इसी प्रकार समीप ही स्थित जोधपुर स्वीट्स होम पर पहुंच कर जांच दल ने सफेद रसगुल्लों का नमूना संकलित किया।

इधर नीम का बाजार में पहुंची टीम ने गोमती मिष्ठान भंडार पर जांच के दौरान सिके मावे की बर्फी का नमूना लिया। इस दौरान तराजू और बांटों की जांच भी की गई। इस दौरान डेयरी विभाग से बिंटेश गुप्ता, मापतोल विभाग के निहाल शर्मा, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के सहायककर्मी गोविंद माली ने मौजूद रहे।



फाईनल मैच में महू ने क्यारदा को हराया हिण्डौनसिटी. महुआ रोड पर क्यारदा कला स्थित वन विभाग के रेंज कार्यालय के सामने बजरंग क्रिकेट क्लब के तत्वाधान मेंं चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता का गुरुवार को समापन हो गया। फाइनल मैच में महू की टीम ने क्यारदा की टीम को शिकस्त दे विजेता ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया।

आयोजन समिति के सतीशचंद जाट अशोक कुमार आदि ने बताया कि फाइनल मुकाबले में महू की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित ओवर में 1&4 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी क्यारदा की पूरी टीम 100 रन के स्कोर पर सिमट गई। विजेता महू की टीम के खिलाडियों को आयोजन समिति की ओर से 11 हजार रुपए का नकद पुरस्कार व ट्रॉफी प्रदान कर पुरस्कृत किया। गया इस दौरान सुशील कुमार, शिवराम समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे।

