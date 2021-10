सेण्ड स्टोन का कारोबार बीमार, मंदी की मार से नहीं पड़ रही पार

Sand stone's business is sick, not falling due to recession

यूनिटों को मूर्ति व जालियों के ऑर्डरों का टोटा

वोकल फॉर लोकल- रीको औद्योगिक क्षेत्र में कम हुए शिल्पकार