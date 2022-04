सरस डेयरी ने बढ़ाए दूध खरीद के दाम, पशुपालकों को होगा लाभ

करौली-सवाईमाधोपुर जिले के 6 हजार दुग्ध उत्पादक होंगे लाभांवित

सवाईमाधोपुर-करौली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ 21 अप्रेल से लागू की नई दरें

करौली Published: April 21, 2022 09:32:01 pm

हिण्डौनसिटी. सवाईमाधोपुर-करौली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ ने पशुपालकों से दूध के खरीद के दामों में इजाफा किया है। राज्य सरकार द्वार बजट घोषणा के तहत दूध आपूर्ति पर अनुदान राशि बढ़ाने के बाद डेयरी संघ ने भी पशुपालकों को सौगात दी है। इससे सवाईमाधोपुर व करौली जिले 284 महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से सम्बद्ध करीब 6 हजार पशुपालक लाभाविंत होंगे। डेयरी संघ ने दूध पर प्रति फेट दर बढ़ा कर 7 रुपए कर दी है। डेयरी में दूध खरीद की बढ़ी हुई दरें गुरुवार से प्रभावी हो गई।

सवाईमाधोपुर-करौली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के सूत्रों के अनुसार दुधारु पशुपालकों को डेयरी संघ जोडऩे के लिए दूध खरीद की दरों में इजाफा करने के निर्णय लिया था। ताकि गर्मियों में डेयरी में दूध की आपूर्ति में इजाफा हो सके। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन (आरसीडीएफ) द्वारा गत दिनों डेयरी संघ द्वारा भेजे प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी।

इससे 21अप्रेल से हिण्डौन सरस डेयरी प्लांट से सम्बद्ध सवाईमाधोपुर व करौली के लिए दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के बढ़ी दूध की बढ़ी हुई फेट दरों पर खरीद शुरू कर दी गई। गौरतलब है कि डेयरी संघ द्वारा अभी तक 6.40 रुपए प्रति फेट की दर से दूध खरीदा की जाती है। जिसे बढ़ाकर 7 रुपए प्रति फेट कर दिया है। इससे डेयरी में दूध की आपूर्ति करने वाले पशुपालक को 60 पैसे प्रति फेट का फायदा मिलेगा। जबकि सरकार से 5 रुपए प्रति लीटर देय अनुदान राशि अलग है। नई फेट दर से डेयरी में दूध की आपूर्ति करने वाले पशुपालकों को औसतन 3 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है।

डेयरी में 6 हजार लीटर दूध की खपत- डेयरी सूत्रों के अनुसार गर्मियों के सीजन में डेयरी में दूध की आवक और खपत बराबर चल रही है। करौली जिले में सक्रिय करीब 35 दुग्ध उत्पादक समितियों व गंगापुर व सवाईमाधोपुर के अवशीतलन केंद्र से कुल 5 हजार लीटर दूध का संकलन होता है। इससे गोल्ड व लो फेट दूध तैयार कर 6 हजार लीटर दूध की बाजार में खपत की जाती है। हिण्डौन सरस डेयरी से करौली जिले में 2 हजार व सवाईमाधोपुर जिले में 4 हजार लीटर दूध की सप्लाई दी जाती है।

डेयरी में टोण्ड दूध की अधिक मांग-

डेयरी के प्लांट प्रभारी ने बताया कि करौली व सवाई माधोपुर जिले के बाजार में टोण्ड दूध की अधिक मांग है। जिसे डेयरी में 3.0 फेट स्तर पर तैयार किया जाता है। डेयरी प्लांट में सर्वाधिक 4 हजार लीटर टोण्ड दूध की पैकिंग होती है। जबकि डबल टोण्ड 700-100 व गोड श्रेणी के फुल फेट दूध की महज 700-800 लीटर ही खपत है।

पंजीकृत हैं 10 हजार पशुपालक

सवाईमाधोपुर-करौली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ से दोनों जिलों में 10 हजार पशुपालक पंजीकृत हैं। लेकिन सक्रिय तौर पर डेयरी में महज 6 हजार ही दूध की आपूर्ति करते हैं। जबकि डेयरी की पंजीकृत 284 दुग्ध उत्पादक समितियों में महज 30-35 की डेयरी प्लांट व अवशीतलन केंद्र पर दूध आपूर्ति कर रही हैं।

इनका कहना है दुग्ध उत्पादकों को आकर्षित करने व दूध की खरीद दरों में इजाफा किया गया है। इससे डेयरी में दूध की आपूर्ति में आपूर्ति में इजाफा होगा। साथ ही दुग्ध उत्पादकों की आमंदनी बढ़ेगी।



विजयराम मीणा, एमडी

सवाईमाधोपुर-करौली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, सवाईमाधोपुर।

