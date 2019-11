सरस डेयरी को नहीं मिल रहा स्कूलों का सहारा

Saras Dairy is not getting support from schools. Milk supply of private dairies in government schools.Hindaun Saras Dairy of Sawaimadhopur-Karauli Dairy Producer Cooperative Association.



- सरकारी स्कूलों में निजी डेयरियों के दूध की हो रही आपूर्ति .सवाईमाधोपुर-करौली दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की हिण्डौन सरस डेयरी