बाइक के पहिये में फंसी साड़ी, युवक की हुई मौत, गंभीर घायल महिला जयपुर रैफर

Sari stuck in bike wheel, young man died, seriously injured woman referred to Jaipur

-लपावली रोड पर हरीनगर के समीप हुआ हादसा

करौली Published: July 31, 2022 11:10:39 pm



हिण्डौनसिटी. झारेड़ा गांव निवासी एक बाइक सवार युवक को राह चलती अनजान महिला को लिफ्ट देना भारी पड़ गया। महिला की साड़ी पहिये में फंसने के कारण बाइक अनियंत्रित होकर गिर पड़ी। जिससे युवक की मृत्यु हो गई, तथा महिला गंभीर रुप से घायल हो गई। जिसे राजकीय जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया। मृतक सुदेश उर्फ सिद्धू (28) पुत्र लखल्ली मीणा है। परिजन उसके शव को बिना पोस्टमार्टम कराए घर ले गए। जबकि घायल महिला की पहचान नहीं हो पाई है।

नई मंडी थानाप्रभारी गिर्राज प्रसाद ने बताया कि झारेड़ा निवासी सुदेश उर्फ सिद्धू मीणा मंडावरा फाटक के पास किराए के मकान में रहकर भैंस पालन करता था। रविवार को सुबह करीब साढ़े सात बजे वह अपनी बाइक से भैंसों के लिए हरा चारा लेने गांव जा रहा था। रास्ते में मंदबुद्धि प्रतीत हो रही अनजान महिला ने लिफ्ट मांगी। इस पर सुदेश ने उसे बाइक पर पीछे बैठा लिया। रास्ते में हरीनगर के समीप महिला की साड़ी के पहिये में फंसने की वजह से बाइक अनियंत्रित होकर गिर पड़ी। जिससे सुदेश और उसके पीछे बैठी महिला गंभीर रुप से घायल हो गए। एम्बुलेंस के द्वारा दोनो को चिकित्सालय लाया गया। जहां उपचार के दौरान सुदेश की मृत्यु हो गई। सूचना पर पहुंचे परिजन शव को बिना पोस्टमार्टम कराए घर ले गए। बाद में चिकित्सकों ने गंभीर रुप से घायल महिला की पहचान नहीं होने के कारण पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने अस्पताल पहुंच महिला को जयपुर के लिए रेफर कराया। इसके बाद पुलिस मृतक के गांव पहुंची, लेकिन तब तक शव का दाह संस्कार कर दिया गया। इधर पुलिस महिला की पहचान के प्रयास में जुटी हुई है। पढ़ना जारी रखे

