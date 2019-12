हिण्डौन की आठ ग्राम पंचायतों में सरपंच चुनाव का खुला मैदान

Sarpanch election open ground in eight gram panchayats of Hindaun. Women of every category will be able to try luck in nine gram panchayats. Gram Panchayats open reservation lottery

-नौ ग्राम पंचायतों में हर वर्ग की महिलाएं आजमा सकेंगी भाग्य