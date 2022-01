समय पर नहीं खुला विद्यालय, बाहर घूमते रहे विद्यार्थी,अभिभावकों व ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन

School did not open on time, students roaming outside, parents and villagers protested

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पटोंदा में देरी से पहुंचे शिक्षक

करौली Published: January 21, 2022 12:28:48 am

पटोंदा./ हिण्डौनसिटी.

कस्बा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों के लेट लतीफ आने से विद्यार्थियों के अभिभावकों ने रोष जाताया है। गुरुवार को निर्धारित समय तक विद्यालय नहीं खुलने पर अभिभावकों ने बंद मुख्यद्वार के बाहर प्रदर्शन किया। साथ ही मौके से शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों को अवगत कराया।

समय पर नहीं खुला विद्यालय, बाहर घूमते रहे विद्यार्थी,अभिभावकों व ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन



विद्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय में अध्यापकों का ढर्रा बिगड़ा हुआ है। आरोप है कि प्रतिदिन शिक्षक विद्यालय में समय पर नहीं पहुंचते हैं। ऐसे में विद्यालय का शैक्षणिक स्तर प्रभावित हो रहा है। गुरुवार सुबह समय होने के बाद भी शिक्षक के चाबी लेकर नहीं पहुंचने से विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लटका रहा। ऐसे में निर्धारित समय पर विद्यालय पहुंचे छात्र-छात्रा बाहर खड़े रह गए।

करीब दस बजे तक गेट नहीं खुला तो विद्यार्थी बाहर घूमते रहे। वहीं कुछ चारदीवारी फांद का अंदर पहुंच गए, लेकिन कक्षा कक्षों पर भी ताले लटके थे। सर्दी में विद्यार्थी अलाव जला कर शिक्षकोंं के आने का इंतजार करतेे रहे। सुबह सवा 10 बजे तक ताला बंद होने से बच्चों को बाहर घूमता देख ग्रामीण व अभिभावक गुस्सा गए। और विद्यालय के बाहर एकत्र हो गए।

ग्रामीणों का कहना है कि सवा दस बजे बाद दो शिक्षक विद्यालय पहुंचे तो उनके समक्ष लेटलतीफी के ढर्रे पर नाराजगी जताई। मुख्य द्वारा का ताला बंद होने से वे भी बाहर खड़े रह गए। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण कप्तान सिंह, उमेश, नटवर सिंह, अशोक, भूर सिंह, अमृत जाटव, सियाराम गोविंद सिंह, मक्खन सिंह आदि ने बताया कि विद्यालय में प्रधानाचार्य सहित करीब 15 शिक्षक हैं। लेकिन विद्यालय ही समय पर नहीं खुल पा रहा है। गुरुवार को विद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों में 5 शिक्षक ही आए।



बच्चों के बाहर घूमने से रहती दुर्घटना की आशंका-

ग्रामीणों ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हिण्डौन-श्रीमहावीरजी मार्ग पर है। स्कूल का मुख्यद्वार नहीं खुलने पर विद्यार्थियों को बाहर सड़क किनाने सड़क किनारे बैठना पड़ता है। ऐसे में सड़क पर दौडते वाहनों से दुर्घटना की आशंका रहती है। एक माह पहले तीसरी कक्षा का एक बालक विद्यालय के बाहर वाहन की टक्कर से घायल हो गया था। इस मामले में सरपंच प्रतिनिधि हरिसिंह मीणा ने बताया कि मामला जानकारी में है। उच्चाधिकारियों को अवगत कराएंगे।

इनका कहना है।

समय पर विद्यालय नहीं खुलने का आरोप निराधार है। सभी शिक्षक भी पौने दस बजे विद्यालय पहुंचे गए। फिर भी मामले में वस्तु स्थिति की जानकारी की जाएगी। कैलाश चंद मीणा, सीबीईओ

हिण्डौनसिटी

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें