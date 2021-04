एसडीएम पहुंचे अस्पताल,ऑक्सीजन के इंतजाम की जानी हकीकत

SDM arrives in hospital, realization of oxygen arrangements is a reality

-निरीक्षण कर पीएमओ से जानी सुविधाओं और संसाधनों की उपलब्धता