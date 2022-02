कलेवा की कैंटीन में गंदगी देख नाराज हुए एसडीएम, संवेदक को लगाई फटकार

SDM got angry seeing the mess in Kaleva's canteen, reprimanded the sensor

जांच के लिए मंडी सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित, निरीक्षण कर पेश करेगी रिपोर्ट

करौली Published: February 04, 2022 11:46:07 pm

हिण्डौनसिटी. उपखण्ड मुयालय पर कैलाश नगर स्थित जिले की एकमात्र 'ए' श्रेणी की कृषि उपज मण्डी में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी 'किसान कलेवा' योजना के कार्य की अब नियमित जांच होगी। इसके लिए एसडीएम एवं मंडी समिति के प्रशासक अनूप सिंह द्वारा पांच सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। जांच दल द्वारा किसान और पल्लेदारों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और मीनू के संबंध में निगरानी रखी जाएगी। कोताही बरते जाने पर ना सिर्फ संवेदक का अनुज्ञापत्र निलंबित किया जाएगा, बल्कि उसे डी-बार करने की अनुशंसा भी होगी।

हिण्डौनसिटी. कृषि उपज मंडी यार्ड में किसान कलेवा योजना की कैंटीन पर जांच करने पहुंचे एसडीएम व सचिव।

गौरतलब है कि मंडी यार्ड में 'किसान कलेवा' योजना की कैंटीन पर किसान और पल्लेदारों को मीनू बदलकर गुणवत्ताहीन भोजन उपलब्ध कराए जाने के मामले को 'राजस्थान पत्रिका' ने प्रमुखता से उठाया था। दिनांक 3 फरवरी को 'सरकारी योजना को मनचाहे तरीके से बदल डाला' एवं दिनांक 4 फरवरी को 'पौने दो लाख किसानों ने जीमा कलेवा' शीर्षकों से लगातार समाचार प्रकाशित होने के बाद प्रशासन हरकत में आया।

आनन फानन में शुक्रवार शाम को एसडीएम व प्रशासक अनूप सिंह पूरे मामले की जांच करने मंडी यार्ड पहुंच गए। अचानक एसडीएम को आया देख मंडी समिति अधिकारी-कर्मचारियों में हडकंप मच गया। एसडीएम मंडी समिति कार्यालय में बैठने के बजाए सीधे ही सचिव को साथ लेकर कैंटीन पर पहुंचे।

रसोई कक्ष और बाहरी परिसर में गंदगी का अंबार देख एसडीएम खासे नाराज हुए। उन्होंने मौके पर ही कैंटीन संचालक को मौके पर ही फटकार लगाई। साथ ही भविष्य में साफ-सफाई का ध्यान रखने के साथ ही भोजन की गुणवत्ता और मीनू के मुताबिक भोजन कराने के लिए निर्देश दिए। इस दौरान व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप गर्ग, लिपिक प्रेमसिंह, वीरेन्द्र डागुर, गोपाल जैन, कैलाशचंद, पदमसिंह आदि मौजूद रहे।

भोजन का स्वाद चख परखी गुणवत्ता-

एसडीएम अनूप सिंह व सचिव राजेश कर्दम ने कैंटीन पर निरीक्षण के दौरान दाल और सब्जी साथ चपातियों का स्वाद चख गुणवत्ता परखी। इतना ही नहीं मौके पर ही भोजन कर रहे किसान और पल्लेदारों से बातचीत कर गुणवत्ता के बारे में पूछताछ की गई। एसडीएम ने किसान और पल्लेदारों से स्पष्ट कहा कि आगे भोजन की गुणवत्ता को लेकर कोई भी शिकायत हो, तो उन्हें सूचित करें।

औचक निरीक्षण करेगी कमेटी-

एसडीएम ने बताया कि योजना के भोजन और गुणवत्ता की जांच के लिए मंडी समिति सचिव राजेश कर्दम के नेतृत्व में कमेटी गठित की गई है। जिसमें वरिष्ठ लिपिक वीरेन्द्र सिंह डागुर, पुष्पेन्द्र चतुर्वेदी, पल्लेदार ऋषि कुमार के अलावा व्यापार मंडल अध्यक्ष को शामिल किया है। यह जांच दल कभी भी कैंटीर पर पहुंचकर औचक निरीक्षण करेगा। साथ ही जांच रिपोर्ट एसडीएम के समक्ष पेश की जाएगी।

