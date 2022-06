राजस्थान के इस जिले के सात वर्षीय बालक ने ली ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट

ताइक्वांडो में करौली जिले के आठ खिलाडियों को मिली ब्लैक बेल्ट

अर्पित जैन सबसे कम उम्र के ब्लैक बेल्ट धारक

करौली Published: June 08, 2022 12:08:59 am

हिण्डौनसिटी. ताइक्वांडो फैडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में राजस्थान ताइक्वांडो संघ की ओर से जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय रैफरी सेमिनार, राजस्थान कोच लाइसेंस कोर्स और ब्लैक बेल्ट टेस्ट में करौली जिले के 8 खिलाडियों को ब्लैक बेल्ट हांसिल की है। मंगलवार को उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में एसडीएम अनूपसिंह व डीएसपी किशोरीलाल ने ब्लैक बैल्ट धारकों का सम्मान किया। इनमें सात वर्षीय अर्पित जैन जिले का सबसे कम आयु का ब्लैक बेल्टधारक बने हैं।

जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन के सचिव व कोच रामबृज सिंह ने बताया कि सेमीनार में पर्यवेक्षक अंतरराष्ट्रीय रैफरी सरबजीत सिंह ने विश्व ताइक्वांडो नियमों में बदलाव को लेकर प्रशिक्षण दिया और रैफरी को नयी शैली के बारे में बताया। सेमिनार में जिला ताइक्वांडो संघ के 8 खिलाङयि़ों ने ब्लैक बेल्ट टेस्ट पास किया। वहीं मनोज गुर्जर और जसवीर गुर्जर ने राष्ट्रीय रैफरी और रामबृज सिंह ने राष्ट्रीय रेफरी रिफ्रेशर कोर्स में सफलता हांसिल की। करौली जिले से अर्पित जैन, दीपेश सहारिया, कृष्णा देशवाल, सौरभ जाट, मोनेन्द्र गुर्जर, रविन्द्र गुर्जर, जसवीर गुर्जर और मनोज गुर्जर को राजस्थान ताइक्वांडो संघ के सचिव दिनेश जगरवाल एवं कोषाध्यक्ष दशरथ सिंह शेखावत ने रैफरी ताइक्वांडो बैज और ब्लैक बेल्ट प्रदान की। सम्मान समारोह में डॉ. आशीष शर्मा, डॉ. मनोज जैन,भारत विकास परिषद शाखा विवेकानंद के अध्यक्ष मुकेश जिंदल,महावीर प्रसाद जैन उपस्थित रहे।

ट्रेक्टर-ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

-बयाना मार्ग पर ताहरपुर गांव के पास हुआ हादसा

हिण्डौनसिटी. बयाना रोड़ पर ताहरपुर गांव के समीप सोमवार रात में ट्रैक्टर-ट्राली की टक्कर से बाइक सवार युवक की मोत हो गई। मृतक धाधरेन निवासी छुट्टन लाल मीणा (40) पुत्र बनेसिंह मीणा है। सूरौठ थाना पुलिस ने मंगलवार को राजकीय जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया।

पुलिस के अनुसार सोमवार को रात करीब साढ़े आठ बजे धाधरैन निवासी छुट्टन लाल मीणा बाइक से सूरौठ की ओर आ रहा था। रास्ते में ताहरपुर गांव के पास ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से उसे जयपुर रेफर कर दिया। रास्ते में सलेमपुर के पास छुट्टन की मृत्यु हो गई। पढ़ना जारी रखे

