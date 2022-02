लता मंगेशकर के निधन से छाया शोक: गम्भीर नदी पर नहीं हुआ एनिकट निर्माण का शिलान्यास

Shadow mourning due to the death of Lata Mangeshkar: Foundation stone for Anicut construction was not laid on Gambhir river

- राजकीय शोक की वजह से मौके पर मौन श्रद्धांजलि दे लौटे विधायक व अतिथि

करौली Updated: February 06, 2022 11:46:16 pm

श्रीमहावीरजी.

क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित मांग गंभीर नदी पर एनीकट निर्माण का शिलान्यास रविवार को नहीं हो सका। ऐन वक्त पर स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर राजकीय शोक घोषित होने से भूमि पूजन कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। मौके पर पहुंचे टोडाभीम विधायक पीआर मीणा सहित अन्य अतिथि मौन रखा श्रद्धांजलि देकर लौट गए।

करीब दो दशक से बाट जोह रहे क्षेत्र में राज्य सरकार से एनीकट स्वीकृत होने के बाद रविवार को भूमि पूजन कर कार्यारंभ होना तय था। इसके लिए मौके पर पूरी तैयारियां कर ली गई। विधायक सहित अन्य अतिथि भी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान स्वर साम्राज्ञी लतामंगेशकर के निधन होने व दो दिवसीय राजकीय शोक घोषित होने की सूचना पर कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। एनीकट निर्माण स्थल पर ही टोडाभीम विधायक पीआर मीणा व केन्द्र सरकार में सेवारत वरिष्ठ आईएएस हुकमसिंह मीना, ने दो मिनट मौन रख लता मंगेशकर को श्रद्धांजली दी। सामाजिक कार्यकर्ता प्रेमराज मीणा भूधर ने बताया कि सिद्धबाबा के पास गम्भीर नदी पर एनीकट बनने से 30 गांवों की पानी की समस्या का निस्तारण हो सकेगा। विधायक मीणा के प्रयास से सरकार ने 9 करोड़ रुपए की लागत से एनिकट स्वीकृत किया है। इस मौके पर टोडाभीम प्रधान कल्पना मीणा, नादौती प्रधान प्रतिनिधि बहादुर सिंह, उप जिला प्रमुख रमेश मीणा सहित सभी पंच सरपंच उपस्थित रहे।

लता मंगेशकर के निधन से छाया शोक: गम्भीर नदी पर नहीं हुआ एनिकट निर्माण का शिलान्यास



स्वर साम्राज्ञी को दी धुनों से श्रद्धांजलि हिण्डौनसिटी. शहर के डेम्परोड बाजार चौराहेे पर रविवार देर शाम स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान उनके गाए कालजयी गानों को अंतराष्ट्रीय क्लार्नेट वादक मास्टर यूसुफ आजाद ने धुन बजाई।

किराना संघ के अध्यक्ष अनिल गोयल ने बताया कि श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मास्टर यूसुफ आजाद ने लता मंगेशकर द्वारा शहीदों की याद में गाए गाने ऐ मेरे वतन के लोगों की धुन सुनाई। साथ अन्य वाद्ययंत्र वादकों ने भी संगीत कीे धुनों की प्रस्तुति दी। इस दौरान लोगों ने उनके द्वारा गाए गीत भी गाए। कार्यक्रम के अंत में दो मिनट का मौन रख स्वर कोकिला को नमन किया।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें