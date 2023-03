शंत्रुजय गिरिराज पालीतणा की निकाली भाव यात्रा

भजनों की स्वलहरियों व जयघोषों से भक्तिमय हुआ माहौल

फागुन सुदी तेरस पर हुआ आयोजन

शंत्रुजय गिरिराज पालीतणा की निकाली भाव यात्रा

हिण्डौनसिटी. श्री जैन श्वेताम्बर पल्लीवाल संघ, हिण्डौन सिटी द्वारा साध्वी भगवंत सौम्यप्रभा श्रीजी महाराज की पावन निश्रा में रविवार को मोहन नगर स्थित नवीन जैन उपाश्रय में शंत्रुजय गिरिराज पालीतणा की भाव यात्रा का आयोजन किया गया।

मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी आदित्य जैन एवं वर्धमान जैन ने बताया कि फागन फेरी भाव यात्रा का शुभारंभ संघपति के लाभार्थी नरेश कुमार गौरव कुमार जैन के नई मण्डी स्थित आवास से शोभायात्रा के साथ हुआ। जिसमें क्षेत्र के जैन धर्मावलम्बी शामिल हुए। बैण्ड बाजे के साथ निकली शोभा यात्रा में भगवान आदि नाथ की झांकी के समक्ष महिलाएं भजन गाते और पुरुष जयकारे लगा रहे थे। शोभायात्रा मोहन नगर जैन मंदिर होते हुए नवीन जैन उपाश्रय पहुंची। जहां संघपति के लाभार्थी परिवार ने गिरिराज तीर्थ के प्रतिरूप पहाड़ का विधिवत अनावरण किया। पवन जैन ने साधर्मिकों का इत्र छिड़ककर स्वागत किया। मोहन नगर जिनालय के अध्यक्ष प्रदीप जैन ने संघपति दम्पत्ति का माल्यार्पण कर शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। जैन साध्वी सौम्यप्रभा श्रीजी ने फागुन सुदी तेरस के दिवस शत्रुंजय गिरिराज तीर्थ पालीताणा में फागण फेरी के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि भगवान नेमिनाथ के समय कृष्ण महाराजा के दो पुत्र शाम्ब और प्रद्युम्न को भगवान की वाणी सुनकर वैराग्य हुआ था। भगवान के पास दीक्षा ग्रहण करके शत्रुंजय गिरिराज पर तपस्या करके अपने कर्मों का क्षय किया। तथा फागुन सुदी तेरस के दिन शत्रुंजय गिरिराज के भाडवा डूंगर पर मोक्ष प्राप्ति हुई। उन्हीं के दर्शन निमित्त लगभग 84 हजार वर्षों से फागुण फेरी चल रही है। कार्यक्रम में मौजूद धर्मावलम्बियों को साध्वी ने विधि-विधान से गिरिराज तीर्थ पालीताणा की भाव यात्रा करवाई। कार्यक्रम के समापन पर 108 दीपकों से महाआरती की गई। जिसके लाभार्थी स्नेहांशू जैन स्वप्निल जैन रहे। आयोजन के दौरान मनमोहक भावपूर्ण नृत्य के प्रस्तुति दी गई।