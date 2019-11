मनमाने दामों पर खाद-बीज की बिक्री करते मिले दुकानदार

Shopkeepers selling fertilizer and seeds at arbitrary prices.Notice to seven, sale of two ceased by sealing stock.Agriculture Department team inspects shops of fertilizer and seed sellers.Seed quality control campaign

मनमाने दामों पर खाद-बीज की बिक्री करते मिले दुकानदार. सात को नोटिस, दो का स्टॉक सीज कर रोकी बिक्री. कृषि विभाग की टीम ने खाद-बीज विक्रेताओं की दुकानों का किया निरीक्षण.

बीज गुण नियंत्रण अभियान