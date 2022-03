सजने लगी दुकानें, मेला स्थल पर लगे झूला-रहटक



Shops began to be decorated, swings installed at the fair site

सूरौठ में 3 अप्रेल से भरेगा रियासतकालीन गणगौर मेला

करौली Published: March 30, 2022 11:57:31 pm

सूरौठ. कस्बे में दो वर्ष बाद भर रहे रियासत कालीन गणगौर मेले की तैयारियां जोरों से चल रही है। ग्राम पंचायत सरपंच एवं मेला कमेटी रियासतकालीन सांस्कृतिक विरासत को भव्यता देने में जुटे हैं। इसके लिए गठित विभिन्न कमेटियों द्वारा तैयारियों की समीक्षा की अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं आयुर्वेद चिकित्सालय मेला ग्राउण्ड झूले रेहटक सजने से मेले की झलक दिखने से कस्बे में मेले की झलक दिखने लगी है।



कस्बे के गणगौर का 4 दिवसीय मेला 3 अप्रेल से शुरू होगा। इसके लिए मेल स्थल पर बच्चों के मनोरंजन के लिए रेहटक एवं खिलौनों की दुकान लगना प्रारंभ हो गया। ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि राम अवतार शर्मा व मेला कमेटी सदस्य वेद प्रकाश शर्मा,अवधेश शर्मा ने बताया कि कस्बे में रियासत कालीन गणगौर मेले का आगाज 3 अप्रेल की शाम भवानी पूजन के साथ प्रारंभ होगा। जिसमें हरि कीर्तन ,हैलाख्याल दंगल, 4 अप्रेल एवं 5 अप्रेल को बैंड बाजा के साथ एवं मनमोहक झांकी के साथ गणगौर मेले की सवारी निकाली जाएगी।

मेले के सफल आयोजन के लिए मेला कमेटी एवं ग्राम पंचायत की मीटिंग बुलाई है । जिसमें गणगौर की राजसी सवारी के लिए दर्जनों आगरा की मनमोहक एवं आकर्षक झांकियां तय की गई हैं। गणगौर सवारी में बैंड बाजे एवं मेला क्षेत्र में बिजली व्यवस्था व अलग-अलग लोगों की अलग-अलग कमेटियां बनाई जा रही हैं। कमेटी के सभी सदस्यों को अलग-अलग जिम्मेदारियां दी जा रही है। मेले में अस्थाई दुकानों की जगह चिन्हित कर ली गई है।

इसके अलावा में ग्राम पंचायत द्वारा कस्बे में रोशनी, सफाई व पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की है। ताकि मेला के दौरान लोगों को परेशानी न हो। वहीं पुलिस द्वारा मेले मेंं शांति एवं कानून व्यवस्था के लिए मेले में प्वाइंट निर्धारित का गश्त तय की है।

