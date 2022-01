शहर में बंद रहीं दुकानें, बाजार सूने, सड़कें रहीं खाली

पहला वीकेण्ड कफ्र्यू

करौली Published: January 16, 2022 11:27:35 pm

हिण्डौनसिटी.

कोरोना संक्रमण के बढ़ते केसों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा लगाए वीकेण्ड कफ्र्यू में रविवार को दुकानें बंद रही व बाजारों में सूनापन नजर आया। संक्रमण की रोकथाम के प्रति सतर्कता मान दुकानदारों ने बाजारों के अलावा मुख्य सड़क मार्ग से लेकर पुरानी बस्ती की गलियों तक छोटे प्रतिष्ठान बंद रखे। हालांकि दवा, दूध डेयरी व सब्जी दुकानों के मुक्त रहने से जरुरी सेवाओं के लिए लोगों की आवाजाही रही। वहीं व परिवहन सेवा संचालित होने से बस स्टैंड पर भीड़ रही।

सरकार द्वारा घोषित वीकेण्ड कफ्र्यू प्रभावी होने से रविवार सुबह बाजारों मेें दुकानें नहीं खुली। महवा रोड़ मिस्त्री मार्केट से लेकर पुरानी बस्ती शाहगंज दुकानें बंद रहीं। किराना संघ सहित विभिन्न व्यापारिक संवर्ग के पदाधिकारियों के अनुशासन कफ्र्यू मानते हुए संगठन स्तर पर अवकाश बतौर बंद रखना तय कर लिया। बाजार में आवश्यक सेवा में शुमार दवा, दूध डेयरी व सब्जी की दुकानें ही खुलीं।

एतियात के तौर पर बाजारों में पुलिस तैनात रही, लेकिन स्वैच्छिक तौर पर दुकानें बंद होने से पुलिस को कफ्र्यू की पालना के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ी। किरान संघ के अध्यक्ष अनिल गोयल ने सभी 18 सेक्टर प्रभारियों के साथ स्वयं में बाजार में पहुंच संघ व्यापारियों द्वारा वीकेण्ड कफ्र्यू की पालना अवलोकन किया।

बस स्टैण्ड पर नजर आई भीड़-

वीकेण्ड कफ्र्यू से रोडवेज व अन्य परिवहन सेवाओं के मुक्त होने से बस स्टैण्ड पर यात्रियों की भीड रही। मकरसंक्रांति त्योहार के बाद लोगों की रवानगी व आवक से बस स्टैण्ड पर यात्रियों की आवक सामान्य रही। आम दिनों की भांति यात्री बसों का इंतजार करते नहीं आए। हालाकि सड़कों पर निजी वाहनों की आवाजाही कम रही।

वीकेंड कफ्र्यू का दिखा व्यापक असर

श्रीमहावीरजी.

कोराना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के चलते क्षेत्र में वीकेंड कफ्र्यू का व्यापक असर रहा। कस्बे की बाजारों में आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रही । व्यापारियों ने प्रात: काल से रात्रि तक घरों में टेलीविजन के सामने बैठकर दिन व्यतीत किया। वही गांवों के लोग कृषि कार्यों में जुटे रहे।

क्षेत्र के अकबरपुर ,नौरंगाबाद ,चांदनगांव किरवाड़ा, शेखपुरा,महस्वा आदि गांव में सरकार कि ओर से जारी गाइडलाइन की पालना में वीकेंड कफ्र्यू का असर दिखाई दिया। लोग घरों में कैद रहे। बाजार में आवश्यक सामग्री को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहीं। पुलिस प्रशासन ने मुस्तैदी से कफ्र्यू की पालना करवाई

