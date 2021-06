29 राजस्व गांवों से श्रीमहावीरजी बन गया तहसील,आठ वर्ष में उपतहसील से मिली क्रमोन्नति

Shri Mahaveerji became Tehsil from 29 revenue villages, got promotion from Sub Tehsil in eight years

सरकार ने क्रमोन्नति के प्रस्ताव को दी मंजूरी